Son dakika | AFAD duyurdu: Yunanistan Boeotia'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 08.05'de Yunanistan Boeotia'da yerin 25.60 kilometre altında 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 3.5 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 20 TEMMUZ 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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