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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Yunanistan Boeotia'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Yunanistan Boeotia'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD , Yunanistan Boeotia'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 08.05'de Yunanistan Boeotia'da yerin 25.60 kilometre altında 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem  yerin 3.5 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. 

AFAD SON DEPREMLER 20 TEMMUZ 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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