Son dakika | AFAD duyurdu: Yunanistan Boeotia'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD , Yunanistan Boeotia'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 08.05'de Yunanistan Boeotia'da yerin 25.60 kilometre altında 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 3.5 kilometre altında 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER 20 TEMMUZ 2021 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 20, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Boeotia (Yunanistan)
Tarih-Saat : 20.07.2021, 08:05:29 TSİ
Enlem : 38.3040 N
Boylam : 23.4510 E
Derinlik : 25.60 km
Detay : https://t.co/NFQyigO6CU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.