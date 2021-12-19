Son dakika! AFAD duyurdu: Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFADi Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'nın Datça ilçesi de sarsıntıdan etkilendi.
Son dakika! AFAD, Yunanistan Dodecanese'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'nun Datça ilçesini de etkileyen depremin derinliği 5.96 km olarak belirlendi. Saat 10:23'te gerçekleşen depremin ayrıntılarını AFAD resmi sitesinde paylaştı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Akdeniz, 53.69 km.Dodecanese (Yunanistan), 207.40 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 19.12.2021, 10:23:45 TSİ
Enlem : 34.8586 N
Boylam : 26.8050 E
Derinlik : 5.96 km
Detay : https://t.co/hy03BEq5J8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi