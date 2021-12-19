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  3. Son dakika! AFAD duyurdu: Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu: Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFADi Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'nın Datça ilçesi de sarsıntıdan etkilendi.

Son dakika! AFAD duyurdu: Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Yunanistan Dodecanese'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'nun Datça ilçesini de etkileyen depremin derinliği 5.96 km olarak belirlendi. Saat 10:23'te gerçekleşen depremin ayrıntılarını AFAD resmi sitesinde paylaştı.

 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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