Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayion Oros bölgesinde meydana gelen sarsıntının derinliği 29,45 kilometre olarak belirlenirken, Çanakkale Gökçeada sakinlerinin de depremi hissettiği öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Ege Denizi, 22.86 km.Ayion Oros (Yunanistan), 111.46 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 26.06.2022, 09:25:04 TSİ
Enlem : 39.9171 N
Boylam : 24.3880 E
Derinlik : 29.45 km
Detay : https://t.co/2kRQWYvh7A@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.