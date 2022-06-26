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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD, Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayion Oros bölgesinde meydana gelen sarsıntının derinliği 29,45 kilometre olarak belirlenirken, Çanakkale Gökçeada sakinlerinin de depremi hissettiği öğrenildi.

Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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