Trakya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Manchester City, Lionel Messi için transfer planını belirledi!SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den çarpıcı açıklama: Bu pandemi 5-10 yıl sürerAnayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan flaş çıkış: Kararların uygulanmaması anayasayı tamamen işlevsiz hale getirir!Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Meslek Kodu Nedir?Ahşap Ambalaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?Süper Lig'in yeni transferlerinden gol yağmuru!Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Meslek Kodu Nedir?59 yıllık marka Tukaş ortak arıyor: KAP'a bildirdi!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!

SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!

Son dakika haberi... İstanbul'da dün gece başlayan fırtınanın bilançosu AFAD tarafından açıklandı. Şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, 1 halk ekmek büfesi hasarının yaşandığı, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!

Son dakika haberi... İstanbul'da dün gece başlayan fırtınanın bilançosu AFAD tarafından açıklandı. Etkisi hala devam etmekte olan olumsuz hava şartları nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan duyuruda, "İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşanmış, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluşmuştur.

Şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, 1 halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır.

SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!

Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevki sağlanmaktadır.

Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT