SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!

Son dakika haberi... İstanbul'da dün gece başlayan fırtınanın bilançosu AFAD tarafından açıklandı. Etkisi hala devam etmekte olan olumsuz hava şartları nedeniyle 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan duyuruda, "İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşanmış, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluşmuştur.

Şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, 1 halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, üç vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevki sağlanmaktadır.

Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.