AFAD, Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak yeni bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatılarak deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2 bin 619 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

İZMİR DEPREM SON DURUM

Açıklamada, SAKOM’dan edinilen bilgilere göre 114 kişi hayatını kaybettiği, yaralanan 1.035 vatandaştan 1004’ü taburcu edildiği ve 31 vatandaşın tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Açıklamanın devamında yapılan çalışmalara ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

"Âşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 884, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 196, Buca Stadında 150, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı’na 171, Eceler Parkı 130, Smirnia Meydanı 300, Bayraklı Paten Parkı 110, 75. Yıl Parkı 57, Tepekule Mah. 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 435 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2.910 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 19 bin 68 battaniye, 11 bin 50 yatak, 11 bin 548 uyku seti ve 1023 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır.

Geçici Konaklama Merkezi oluşturulmasına ilişkin altyapı faaliyetleri başlamıştır, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk etapta 550 adet konteyner kurulması planlanmaktadır."

ÇALIŞMA GRUPLARI VATANDAŞLARIN YANINDA

Deprem sonrasındaki çalışmalara ilişkin olarak," Tüm çalışmalar için toplam 8 bin 712 personel, 1242 araçla görevlendirilmiş olup şu an sahada 7 bin 129 personel 1026 araçla çalışmalara devam etmektedir.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1316 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 256 personel olmak üzere toplam 1.572 personel görevlendirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 26 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 26 tekneden 19’unun su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40’ının kurtarılması sağlanmıştır. Ayrıca 1 motosikletin su altından çıkarılması sağlanmıştır. Batan 7 teknenin ve karaya oturan 2 teknenin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 501 bin 565 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 135 bin 34 sıcak ve soğuk içecek, 195 bin 495 ikram malzemesi ve 161 bin 879 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 783 personel ve 45 araç ile sürdürülmektedir.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen İzmir Fuar alanı Kültür Park’ta bulunan 11.500 m2 kapalı alana sahip depo, 150 personel ile faaliyete geçirilmiştir.

Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 17.585 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezine ek olarak 2 mobil sosyal hizmet merkezi daha deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 238 iş makinesi ve 260 personel görev yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 291 araç ve 1.109 personel bölgede görevlendirilmiştir.

DEPREM BÖLGESİNE 29 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

Deprem bölgesinde kullanılmak üzere sağlanan kaynaklara ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

"Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. Bak. tarafından 10 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarılmıştır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) 11 bin 300 adet hasar ihbarı yapılmıştır. 05.11.2020 itibarıyla yapılan ödeme 6.3 milyon TL’ye ulaşmıştır. Çalışmalar devam etmektedir."

AFETTEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR

Afetten etkilenen vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin olarak şunlar kaydedildi:

"Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30.000 TL eşya yardımı yapılacaktır. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13.000 TL, bu durumda olan kiracılara 5.000 TL taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, Valilik tarafından yardım yapılacaktır.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir."