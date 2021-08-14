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  3. Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 olmak üzere 57 kişi öldü

Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 olmak üzere 57 kişi öldü

Son dakika... AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketindeki son durumu açıkladı. Buna göre Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 olmak üzere toplamda 57 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 olmak üzere 57 kişi öldü

Son dakika... AFAD'dan sel felaketindeki son duruma ilişkin olarak saat 08.00'de yapılan açıklamada," Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 34, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi. 

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

" Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır."

BARTIN'DAN ACI HABER GELDİ 

Öte yandan Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı  Akörensöküler köyünde, sel sularına kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni evinin 600 metre uzağında kayalara sıkışmış halde bulundu.

CAN KAYBI ARTIYOR

AFAD'ın son açıklamasına göre Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 olmak üzere toplam can kaybı 57'ye yükseldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

( Saat 21.30) AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 57 vatandaşımız (48 Kastamonu, 8 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

11 Ağustos Çarşamba Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmişti. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmişti. 

Öte yandan çok sayıda bina yıkılırken ağır hasar alan binalar vardı. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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