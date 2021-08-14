Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 olmak üzere 70 kişi öldü

Son dakika...11 Ağustos Çarşamba Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmişti. Selde Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçesi selden etkilenmişti.

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 70'E YÜKSELDİ

AFAD tarafından 16 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle yapılan açıklamada," Sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi.

Öte yandan 8 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

Bunun yanında sel afetinin ardından Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği belirtildi.

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