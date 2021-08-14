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  3. Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 olmak üzere 70 kişi öldü

Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 olmak üzere 70 kişi öldü

Son dakika... AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketindeki son durumu açıkladı. Buna göre Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 olmak üzere toplamda 70 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 olmak üzere 70 kişi öldü

Son dakika...11 Ağustos Çarşamba Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmişti. Selde Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçesi selden etkilenmişti. 

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 70'E YÜKSELDİ 

AFAD tarafından 16 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle yapılan açıklamada," Sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi. 

Öte yandan 8 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. 

Bunun yanında sel afetinin ardından Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği belirtildi. 

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{TITLE_STRIP}Son dakika | AFAD duyurdu! Sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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