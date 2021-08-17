Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 olmak üzere 77 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi kayıp Son dakika... AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketindeki son durumu açıkladı. Buna göre Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 olmak üzere toplam 77 vatandaş hayatını kaybetti. Öte yandan cansız bedeni bulunan 14 kişinin kimliklerini belirlenmesi için çalışmalar devam ederken 7 vatandaşın hastanelerde tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

AFAD'dan sel felaketindeki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, 11 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışların ardından Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınlarının meydana geldiği ifade edildi. Sel felaketinde Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinin yanı sıra Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği hatırlatıldı. Sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür." Tayfun Altuntaş Editör