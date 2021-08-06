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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 19.01'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 19.01'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 12.2 km olarak duyururken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu depremin Muğla Datça açıklarında meydana geldiği ve 17.60 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

AFAD ve Kandilli açıkladı! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

AFAD ve Kandilli açıkladı! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

AFAD ve Kandilli açıkladı! Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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