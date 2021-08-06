Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 19.01'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 12.2 km olarak duyururken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu depremin Muğla Datça açıklarında meydana geldiği ve 17.60 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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