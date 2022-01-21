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  3. Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 19:39'da Elazığ, Sivrice'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat19:39'da Elazığ, Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 7.16 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 1.6 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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