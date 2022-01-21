Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat19:39'da Elazığ, Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 7.16 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 1.6 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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