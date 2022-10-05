Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 07.02'de 12.65 km derinlikte 3.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte 3.5 büyüklüğünde ölçüldü.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 15 Ekim 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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