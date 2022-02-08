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  3. Son dakika | AFAD'dan Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı hakkında dikkat çeken açıklama!

Son dakika | AFAD'dan Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı hakkında dikkat çeken açıklama!

Son dakika | AFAD'dan Isparta'da 3 Şubat 2022 tarihinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yapılan çalışmalar açıklandı.

Son dakika | AFAD'dan Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı hakkında dikkat çeken açıklama!

Son dakika... T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Resmi Hesabından yapılan açıklamada 3 Şubat 2022 tarihinde Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışı sonucunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi..

İşte o açıklama;

"3 Şubat 2022 tarihinde Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır.

Bölgedeki vatandaşlarımızın enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6041 adet ısıtıcı Başkanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Enerji çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel, araç ve iş makinalarının koordinesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nden sağlanmış; aynı zamanda 8x8 amfibik araç ve diğer araçlarla TEİAŞ ekiplerine destek verilmiştir.

Barınma çalışmaları kapsamında diğer illerden destek için Isparta’ya gelen personel ile barınma talebinde bulunan vatandaşlarımız için toplam 1.700 kişi kapasiteli yurtlar kullanıma açılmıştır."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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