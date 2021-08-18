Son dakika | Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin hangi ülkede olduğu ortaya çıktı

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de yönetimi devralmasının öncesinde ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin hangi ülkede olduğu ortaya çıktı. Gani'nin yanına aldığı 169 milyon dolarla öne Tacikistin'a kaçtığı, ancak ancak Duşanbe havaalanındaki yetkililerin iniş izni vermemesi üzerine Umman'a yönlendirildiği ifada edildi.

Gani'nin daha sonra sığınma hakkı aldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai şehrine geldiği ortaya çıktı.

Ayrıca Ghni'nin yanına aldığı nakit paranın hepsinin uçağa sığmadığı için bir kısmını geride bırakmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.