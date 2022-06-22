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  3. Son dakika | Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem! 255 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika | Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem! 255 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika! Afganistan'ın Patika Eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 255 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika | Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem! 255 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika!  ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Son dakika | Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem! 255 kişi hayatını kaybetti!

Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, gelen son son dakika bilgisinde 255 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Afgan yetkililerden şu ana kadar can ve mal kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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