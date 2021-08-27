Son dakika |Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nda terör saldırıları: Ölü sayısı 90'a yükseldi, 150 kişi yaralandı

Taliban yönetiminin devraldığı Afganistan'da insan hareketliğinin fazla olduğu Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgelerde meydana gelen terör saldırılarında can kaybı sayısı artıyor. AA'nın BBC'ye dayandırdığı habere göre terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

TALİBAN YÖNETİCİSİ: AMERİKALILARDAN DAHA FAZLA İNSAN KAYBETTİK

İsmini belirtmeyen Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyenin hayatını kaybettiğini belirterek," Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." diye konuştu.

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını da ifade etti.

TAHLİYELER HIZLANDI

Saldırıların ardından tahliyeler hızlanırken batılı bir güvenlik yetkilisi uçuşların düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

BİDEN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Öte yandan 13 ABD askerinin hayatını kaybettiği terör saldırıları hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Biden, saldırıyı gerçekleştirenin DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup olduğunu söylemişti.

ABD MİSYONUNU 31 AĞUSTOS'A KADAR BİTİRMEYE KARARLI

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

YARALI ASKER SAYISI ARTIYOR

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

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