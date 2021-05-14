SON DAKİKA! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: En az 12 ölü!

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında patlama oldu, en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

Başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz olayı doğrulayarak, "Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. Ardından gelen son dakika bilgisine göre, ölü sayısı 12'ye yükseldi.

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