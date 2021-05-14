SON DAKİKA! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: En az 12 ölü!Netflix duyurdu: Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in belgeseli yayımlanacak!YHT, Marmaray ve Başkentray seferlerine güncelleme: 17 Mayıstan itibaren saatler değişecek!Sanat dünyasının acı kaybı: Seslendirme sanatçısı ve ünlü tiyatrocu Cahit Çağıran hayatını kaybetti!Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli aşı tesisine bayram ziyareti!Dışişleri Bakanlığından uluslararası topluma Gazze çağrısı: Derhal durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Mayıs 2021 Cuma | Haftanın son günlerinde sizi neler bekliyor?SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosu belli oldu! Şenol Güneş canlı yayında açıkladı!Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın'dan dehşet veren açıklama: Vaka sayısında 5 binlere ancak temmuzda düşeriz!Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. SON DAKİKA! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: En az 12 ölü!

SON DAKİKA! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: En az 12 ölü!

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında patlama oldu, en az 12 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: En az 12 ölü!

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında patlama oldu, en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

Başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz olayı doğrulayarak, "Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. Ardından gelen son dakika bilgisine göre, ölü sayısı 12'ye yükseldi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT