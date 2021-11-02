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Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama

Son dakika... Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'dan geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamaların ardından bu kez başkent Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama

Son dakika...Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Afganistan medyasında yer alan haberlere göre, ilk patlamanın Kabil'deki 400 yataklı bir hastanenin önünde, ikinci patlamanın ise hastanenin yakınında meydana geldiğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Kabil'deki askeri hastanenin yakınında ikinci bir patlama meydana geldiğini söylemişti.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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