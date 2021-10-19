Son dakika | Afrika'daki dörtlü zirveden bildiri: Terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapılmayacak
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo'da katıldığı dörtlü zirve sonrası bildiri yayımlandı. Bildiride terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapılmayacağı vurgulandı.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo'da Burkina Faso, Liberya ve Togo liderlerleriyle bir araya geldi. Katıldığı dörtlü zirve sonrası bildiri yayımlandı.
Bildiride, DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.
Devlet Başkanları, DEAŞ, FETÖ, El-Kaide ve Boko Haram dahil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gözetmeden, terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını teyit ettiler.
Uluslararası Topluma salgınla mücadele kurallara uyma çağrısı yapıldı.