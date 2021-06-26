Son dakika | Afrin'de sivillere yönelik hain saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı terör saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bir fotoğraf paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!"
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/AbvLeWtejq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021