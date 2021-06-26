Son dakika | Afrin'de sivillere yönelik hain saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bir fotoğraf paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!"