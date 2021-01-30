Son dakika... Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Afrin kent merkezinde gerçekleştirdiği terör saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 22 sivilin yaralandığını açıkladı.
Son dakika haberi... Hain terör örgütü Suriye'nin Afrin kentinde sivilleri hedef aldı. Bombalı terör saldırısında 5 masum sivil hayatını kaybederken, 22 kişi ise ise olayda yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada," Terör örgütü PKK/YPG, Afrin kent merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdikleri bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin canına kıydı, 22 sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin kent merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdikleri bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin canına kıydı, 22 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/1PPrAgsgYm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2021