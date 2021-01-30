Son dakika... Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Hain terör örgütü Suriye'nin Afrin kentinde sivilleri hedef aldı. Bombalı terör saldırısında 5 masum sivil hayatını kaybederken, 22 kişi ise ise olayda yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada," Terör örgütü PKK/YPG, Afrin kent merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdikleri bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin canına kıydı, 22 sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin kent merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdikleri bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin canına kıydı, 22 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/1PPrAgsgYm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2021



