Son dakika | Afyonkarahisar İscehisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemeye göre ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Öte yandan aracın ağaçlara çarparak ciddi şekilde hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

ÖLÜ SAYISI ARTTI, BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Son gelen bilgilere göre ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu kazada, ölü sayısı 5'e yükseldi. Çok sayıda yaralının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.