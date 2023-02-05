Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'dan Muğla Bodrum'a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı.

Kazada yaralanan 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmesi sonucu can kaybı 8'e yükseldi.

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Kazada yaralanan yolculardan Adem Kara, olay anında yaşananları anlattı. Kara, “Kaza anında ben yarı uyanıktım. Adam (şoför) uyudu mu, uyamadı mı? Ben günah almayayım. Bodrum’a gidiyorduk, kaza 6 gibi oldu. Devrilme anında yarı uyanıktım, aracın uçtuğunu gördüm. Bağırma çağırma oldu” dedi.

Öte yandan, kolundan yaralanan Kara’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.