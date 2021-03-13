Ağrı Doğubayazıt'ta korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesinin yayınladığı son dakika bilgisine göre Ağrı Doğubayazıt'ta 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinin resmi Twitter hesabından yayınladığı son dakika bilgisine göre Ağrı Doğubayazıt'ta 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği 11.8 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 13, 2021
YENIHARMAN-DOGUBAYAZIT (AGRI) https://t.co/dhzOBPxuXr
13.03.2021, 21:30:08 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 11.8 km#Kandilli