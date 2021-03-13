Rapçi Xatar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gerçek adı ne?Ağrı Doğubayazıt'ta korkutan deprem!Galatasaray, HES Kablo Kayserispor'u 3- 0 mağlup etti!Çılgın sayısal loto sonuçları 13 Mart 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranı İbo Show canlı izle Star TV 13 Mart 2021 Cumartesi | İbo Show 17. bölüm izleNükhet Duru kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?Suzan Kardeş'e eşlik eden dansçı kimdir? Gülay Sütçü kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Suzan Kardeş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var?Volkan Severcan'ın eşi kimdir? Müge Severcan nereli, kaç yaşında?TBMM Başkanı Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'nun o kararına tepki!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ağrı Doğubayazıt'ta korkutan deprem!

Ağrı Doğubayazıt'ta korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesinin yayınladığı son dakika bilgisine göre Ağrı Doğubayazıt'ta 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ağrı Doğubayazıt'ta korkutan deprem!
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT