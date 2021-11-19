Erzurum'da meydana gelen orta şiddetli deprem, birçok ilde hissedildi. Bu kapsamda vatandaşlar da depremin ardında internet araştırma motorlarında bilgi sahibi olmak için Son dakika: Ağrı'da deprem mi oldu 19 Kasım 2021 Cuma? Ağrı'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladılar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

SON DAKİKA: AĞRI'DA DEPREM Mİ OLDU 19 KASIM 2021 CUMA? AĞRI'DA KAÇ ŞİDDETİNDE, BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'da yerin 6,94 km altında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 12 saniye sürdü.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 km derinlikte yerin 5.2 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Erzurum'da meydana gelen deprem Ağrı'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER 19 KASIM 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Kasım 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.