Son dakika: Ağrı'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Ağrı'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Erzurum'da meydana gelen orta şiddetli deprem, birçok ilde hissedildi. Bu kapsamda vatandaşlar da depremin ardında internet araştırma motorlarında bilgi sahibi olmak içinSon dakika: Ağrı'da deprem mi oldu 22 Kasım 2021 Pazartesi? Ağrı'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladılar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

SON DAKİKA: AĞRI'DA DEPREM Mİ OLDU 22 KASIM 2021 PAZARTESİ? AĞRI'DA KAÇ ŞİDDETİNDE, BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan gelen bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sebeple çevre illerden de sarsıntı hissedildi.

#Deprem

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Köprüköy (Erzurum)

Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ

Enlem : 39.8161 N

Boylam : 41.8485 E

Derinlik : 6.90 km