HDPli Milletvekili Fatma Kurtulan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi Meslek Kodu Nedir?Eskişehirspor Bandırmaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izleBakan Pekcan'dan işletmecilere müjde: Ciro desteği başvuruları başladı!SON DAKİKA! HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen hapis cezası onandı!İbrahim Tatlıses saç mı ektirdi? İbrahim Tatlıses'in saçlarına ne oldu?Toygun Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Toygun Ateş öldü mü? Kaç yaşında ve neden öldü?Arazöz Şoförü Meslek Kodu Nedir?HDPli dokuz milletvekili hakkında fezleke: Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu! Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yagılanacak

Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu! Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yagılanacak

Bir dönem aşk yaşadığı sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbetmesi nedeniyle 3 suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ahmet Kural hakkındaki kararın bozulması ile Kural'ın, "hakaret, tehdit ve basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu! Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yagılanacak

Oyuncu Ahmet Kural'ın, geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbetmesi gerekçesiyle hakkındaki kararın, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Oyuncu Kural'ın, hakkında hapis talep edildi.

Davaya  Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılım sağlamazken, avukatları İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda hazır bulundu.

Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu! Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yagılanacak

KURAL İÇİN HAPİS TALEBİ

Ünlü şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulaması nedeniyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına uygun görülen oyuncu Ahmet Kural'ın bozulan kararın ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı Kural'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' kabahatlerinden dolayı 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talebinde bulundu. Duruşma Gençoğlu ve Kural'ın avukatlarının verilen mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu! Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yagılanacak

DAVANIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz yıllarda ilişki yaşayan şarkıcı Sıla, o dönem ki sevgilisi Kural'ın şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
1
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT