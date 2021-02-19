Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu! Şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yagılanacak

Oyuncu Ahmet Kural'ın, geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbetmesi gerekçesiyle hakkındaki kararın, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Oyuncu Kural'ın, hakkında hapis talep edildi.

Davaya Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılım sağlamazken, avukatları İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda hazır bulundu.

KURAL İÇİN HAPİS TALEBİ

Ünlü şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulaması nedeniyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına uygun görülen oyuncu Ahmet Kural'ın bozulan kararın ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı Kural'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' kabahatlerinden dolayı 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talebinde bulundu. Duruşma Gençoğlu ve Kural'ın avukatlarının verilen mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz yıllarda ilişki yaşayan şarkıcı Sıla, o dönem ki sevgilisi Kural'ın şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı.