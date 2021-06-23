SON DAKİKA! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 81 ile 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi! Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 il müdürlüğüne "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu iç genelge gönderdi. Genelgede, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapılacağı bilgisine yer verildi.

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Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 il müdürlüğüne "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu iç genelge gönderdi. Genelgeye göre, nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak. Afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü