Son dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Eda Nur Kaplan açıklaması: Davaya müdahil olunacak

Alınan bilgilere göre Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 30 Temmuz Perşembe günü iki kişi tarafından tecavüzüne uğradığını belirterek polise başvurdu. Daha sonra gözaltına alınan Mehmet A.'nın sorgusunun ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı, diğer kişi Yusuf G yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

15'İNCİ KATTAN ATLADI

Bunun üzerine Eda Nur Kaplan geçtiğimiz cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitenin 15'inci katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANNESİNE ATTIĞI MESAJ YÜREKLERİ ACITTI

Öte yandan genç kızın intihar etmeden önce annesine yazdığı son mesaj yürekleri burktu. Kaplan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada," 07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." ifadelerine yer verildi.