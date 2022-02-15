Son Dakika | AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!
Son Dakika |AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi.
Son Dakika... AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi.
Battal, Güven Hastanesi’nde ameliyata alındı.
Fetani Battal, TBMM'deki odasında bugün kalp krizi geçirdi.
Battal'a ilk müdahaleyi TBMM Hastanesi personeli gerçekleştirdi.
Daha sonra ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırılan Battal, bypass ameliyatına alındı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetani Battal’ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi’ne giderek doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Fetani Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.