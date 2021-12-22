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  3. Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'kademeli doğal gaz tarifesi' açıklaması

Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'kademeli doğal gaz tarifesi' açıklaması

Son dakika haberi...AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada elektrik faturalarında fiyat farkını belirleyen yasa teklifinin 4 Ocak’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacağını belirtti.

Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'kademeli doğal gaz tarifesi' açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, doğalgaz faturaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz. Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'ın özelleştirilmesi iddiaları konusunda da açıklamada bulunan Elitaş, "Öyle bir konu kesinlikle gündemimizde söz konusu değil. BOTAŞ hem gaz tedarikçisi hem ileticisi. Gaz tedarikini sadece BOTAŞ değil, özel sektör kurumları yapıyor ama iletim sadece BOTAŞ’a aittir. Elektrik iletim şirketlerinde de aynı şekil söz konusudur. BOTAŞ’ın özelleştirilmesi gündemimizde olan bir konu değildir" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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