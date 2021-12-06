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  3. Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan flaş 'asgari ücret' açıklaması

Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan flaş 'asgari ücret' açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Milletimizin asgari ücretlerini hakkaniyet seviyede bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan flaş 'asgari ücret' açıklaması

Son dakika haberi...  Bugün, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldıklarını ifade ederek yalnızca doktorlara değil, buna sağlık çalışanlarını da eklediklerini ifade etti.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memurlara verilen zamlara ilave olarak, Türkiye'de devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyede bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile de paylaşacağız."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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