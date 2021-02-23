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  3. Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Mert Yaşar'a ilişkin flaş gelişme

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Mert Yaşar'a ilişkin flaş gelişme

Son dakika haberi.... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan Avukat Mert Yaşar tutuklandı.

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Mert Yaşar'a ilişkin flaş gelişme

Son dakika haberi.... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan Avukat Mert Yaşar başsavcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabında çirkin paylaşımlarda bulunan Mert Yaşar, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.

İfadesi alınan Mert Yaşar, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.  Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheli Mert Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi. 

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Mert Yaşar'a ilişkin flaş gelişme

NE OLMUŞTU?

Avukat Mert Yaşar, Twitter hesabında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı, 22 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından faaliyete geçerek, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Konu hakkında AA muhabirine verdiği demeçte açıklamada bulunan Zengin "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." ifadelerine yer vermişti.

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içeren ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatması kararı üzerine ekipler harekete geçmiş ve  İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıs  Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit edilmişti. Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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