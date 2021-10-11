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Son dakika | AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

Son dakika... Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika | AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

Son dakika... İsmet Uçma, bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Sağlık durumunun kötüleştiği öğrenilen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uçma'nın hayatını kaybettiği ifade edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,İstanbul milletvekilimiz İsmet Uçma ağabeyim rahmeti rahmana kavuştu. Mekanı cennet makamı âli olsun." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

Son dakika | AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Uçma'nın vefatına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda," İstanbul milletvekilimiz, kıymetli kardeşim İsmet Uçma’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum İsmet Uçma kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makâmı âlî olsun." ifadelerine yer verdi. 

 

İSMET UÇMA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? 

İsmet Uçma,  1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011’de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen 66 yaşındaki İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır. 27. Dönem İstanbul Milletvekili olan ve bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden İsmet Uçma, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.       

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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