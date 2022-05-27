Fenomen gelin adayı Naz Mila sevgili itirafıyla hayrete düşürdü! "Arkadaşlarım sübyancı diyor"Son dakika | AK Parti sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! "Hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş"Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 27 Mayıs 2022? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'ye, mide bulandıran kaynana itirafı geldi! Bu kadarını tahmin bile edemezsiniz!On Numara sonuçları 27 Mayıs 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 27 Mayıs 2022CHP lideri Kılıçdaroğlu kampa girdiği Van'da "Erdoğan'ı yedirmeyiz" afişleri asıldı!Son dakika: 27 Mayıs 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuKansere yakalandığı ortaya çıkmıştı! Billur Kalkavan'dan üzen haber! "Hep minnetle anacağız"TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 8. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın İyilik 5. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle Youtube
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | AK Parti sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! "Hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş"

Son dakika | AK Parti sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! "Hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş"

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak yazdıklarıyla dikkat çekti.

Son dakika | AK Parti sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! "Hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş"

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak yazdıklarıyla dikkat çekti. 

"Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş" diyen Çelik şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor.

Kılıçdaroğlu’nun köklü bir partinin genel başkanlığını  yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ’cü “bunları ben yıllar evvel söyledim” diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.

Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6’lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından “mutfakta biri var” dedirtmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu’nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok.

Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak… Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz."

 
Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT