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  3. Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alevi- Sünni açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alevi- Sünni açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti olarak Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmediklerini ifade ederek," Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız" dedi.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alevi- Sünni açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin  tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." dedi.

 

 

 

"İNCELEMELERİN SONUCU BEKLENMELİDİR"

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen diyaloğun Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edildiğini kaydeden Çelik,"  Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alevi- Sünni açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi - Sünni kardeşliği hakkında bir sözünü anımsatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: "Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alevi- Sünni açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır

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