SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'diktatör' yanıtı!

Son dakika haberi... Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik 'diktatör' eleştirilerini sert bir dille yanıtlayarak, “Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz” ifadelerini kullandı.

"AYNAYA BAKIP GÖRDÜKLERİNİZİ SÖYLÜYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz." şeklinde konuştu.

"SİYASİ SİCİLİNİZ DİKTATÖRLÜKTÜR"

Adnan Menderes'in ölümünden bugüne dek CHP'nin hep aynı şeyi yaptığını belirten Çelik, "Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür." dedi.

"YABANCI ŞEBEKELERLE AYNI MANTIĞIN ÜRÜNÜ"

CHP'nin bu sicille hala arasına mesafe koymamış olmadığını belirten Çelik, "Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız ‘diktatör’ ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

Kara propaganda merkezlerine ait metinleri kes, kopyala, yapıştır yöntemi ile siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir” ifadelerine yer verdi.