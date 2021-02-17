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  3. Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bir provokasyondur

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bir provokasyondur

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” sözlerine ilişkin olarak," Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bir provokasyondur

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 13 Türk vatandaşının şehit olmasına ilişkin olarak," 13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” demişti.

Bu cümleye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ile tepki gösterdi. 

Çelik," Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI’NI BU ŞEKİLDE HEDEF ALAN BU SÖZ MUHALEFET DEĞİLDİR"

"Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır." diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir."

" TERÖRÜ SUÇLAMASI GEREKENLERİN CUMHURBAŞKANIMIZI SUÇLAMASI, TERÖR ÖRGÜTÜYLE AYNI DİLİ KULLANMAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ettiğini ifade eden Çelik," Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik son olarak şunları kaydetti:

"PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır.  Cumhurbaşkanımız ise kim ne derse desin milletimiz ve devletimiz için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır."

Tayfun Altuntaş
Editör
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