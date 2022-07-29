Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'in skandal açıklamalarına sert sözler! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNN International kanalında katıldığı yayında skandal açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Miçotakis," Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

"YAYILMACI VE SALDIRGAN POLİTİKAYI MİÇOTAKİS TAKİP ETMEKTEDİR"

Bu sözlerinden ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Çelik şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı

hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.

Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I HEDEF ALMASI İSE TRAJİKOMİKTİR"

Meis Adası’nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in “yayılmacılık” iddiasıyla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması ise trajikomiktir.

Yunanistan’ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan’ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz’de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

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