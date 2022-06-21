Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin açıklaması: Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın 13.duruşması 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme savunmaları aldıktan sonra sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra ise tahrik olduğu gerekçesiyle ise cezayı 23 yıla indirdi. İnfaz yasası gereği Cemal Metin Avcı'nın 14 yıl 4 ay sonra cezaevinden çıkacak olması kamuoyunda infial yarattı. Söz konusu kararın ardından açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kararı istinafa taşıyacaklarını dile getirdi.

"YARGI MEKANİZMASI HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR"

Tüm bu olayların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, davaya ilişkin olarak açıklama yaptı. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.

Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir.

Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.

Pınar Gültekin’e bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vahşi cinayeti bir kere daha lanetliyoruz."

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