Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulundu. "Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor" şeklinde konuşan Çelik, "Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelik, katılımcıların kamp süresince karbon ayak izini gidermek için 3'er fidan ekileceğini belirtti. İşte Ömer Çelik'in öne çıkan satır başlıkları;

"Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemler gördük. Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor."

"OLMAYAN SEÇİMİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ PROPAGANDA YÜRÜTÜLÜYOR"

"Bu kamp, Türkiye ve dış dünyada konuşulan başlıkların 2 gün içinde tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir zemin oluşturacak. İstanbul'daki miting çevre atılımına döndü. Bunun devamı 5 Haziran'dan itibaren Çevre haftası olarak kutlanacak. Bu toplantımız Çevre toplantısına çevirecek bir kapsam oluşturuldu. Bu etkinlik kapsamında, karbon ayak izimizi gidermek için 3'er fidan ekilecek. Odalara çevreye duyarlı ürünler bırakıldı. Sunumların neticesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında ele alınarak, kampımızın geleneğini devam ettirerek, sona erecek. Terörle mücadeleden muhalefetin kara propagandasıyla ilgili de tartışıyoruz. Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur."

"ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

"Terör bir ülkenin seçim güvenliğini tehdit eden en büyük beladır. Cumhur İttifakı’nın adayı kimdir diye soruyordur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onların yapması gereken de kamuoyunun önüne çıkıp adaylarını ilan etmeleridir."