Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sadece bu yıl 130 terör eylemi engellendi

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sakarya Zaferi'nin 100. yılının idrak ettiğimiz dönemdeyiz. Bu safer dönüm noktalarından bir tanesidir. Düşmana dur diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir. O mücadele emeği geçenlere saygılarımızı şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün aynı iradenin devam ettiğini, vatanımızı daha iyi noktalara getirmek için çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Bugün Mali ve idari başkanlığımızın kapsamlı sunumları yapılacak. Bu sene Göbeklitepe'deki 12 bin yıl öncesine tarihlenen 2018'de P18 dikili taşının küçültülmüş taşının BM'nin bahçesinde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sergilenecek.

"TERÖRLE MÜCADELE"

Diyarbakır Annelerimizin evlat nöbeti 3 Eylül'de 3. yılına girmiştir. Evlatları terör örgütleri tarafından kaçırılan anneler evlat nöbetinin tutmaya devam ediyor. Bilsinler ki her zaman gündemimizdelerdir. Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. İçişlerleri Bakanlığımızın operasyonları 15 bölgede devam ediyor. Terörün her gün başka boyutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada hiçbir şekilde geri adım atılmadan en güçlü şekilde bu operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz aynı zamanda kamuoyunun dikkatine gelmeyen operasyonlara imza atıyorlar. Terör örgütünün yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar büyün birimlerin koordinasyonlarıyla devam ediyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK DUYURDU: 130 TERÖR EYLEDMİ ENGELLENDİ

Terör belasına karşı ülkemiz ve bölgemiz için mücadele vermeye devam edeceğiz. Sadece bu sene 130 terör eylemi engellendi

"SALGINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Okullar açıldı, pandemi döneminde MEB ve Sağlık Bakanlığımızın çerçevesinde okulları açma ve yeni dönemi sürdürme faaliyetlerini yönetiyorlar. Çok şey yapıldı, hükümetlerimiz döneminde. AK Parti döneminde okul öncesi eğime erişim çok önemli. 2002 ve 2020 yılları arasında okul öncesi eğitim yaklaşık 4 kat artmıştır. 4+4+4 eğitim sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitim de önemli rol oynadı. MEB'in bütçesi eğitime destek olarak sürekli artırmıştır. Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Öğretmenlerin öğrencilerle rahat ilgilenebilmesini sağlanmıştır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı İlköğretim 27'den 17 düşürülmüştür. Eğitim alanına bundan sonrasında daha güçlü bir şeklide yeni yaklaşımlarla yatırım yapmaya, güçlendirmeye devam edeceğiz.

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