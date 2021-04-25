SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 1915 Olayları açıklaması!

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, “Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu. Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu. Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır.

Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar. Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar” ifadelerini kullandı.