Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB sert tepki: Bu karar, İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlamasına onay vermesine ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, alınan karara tepki gösterdi.

Twitter hesabından Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kararına tepki gösteren Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir.

ABAD’ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır.'

ABAD’ın bu kararının Avrupa’daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu.'