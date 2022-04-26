Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ÖZEL TEHDİT ETTİ

Söz konusu karar sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel," Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

"HİÇ KİMSE CUMHURBAŞKANIMIZI TEHDİT EDEMEZ"

Söz konusu ifadeler sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in ifadelerine tepki göstererek şunları yazdı:

"Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır."

Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez.



Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir.



Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 26, 2022

Özgür Özel, HDP'lileri arkasına alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! "Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun!"