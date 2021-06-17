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  3. SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP saldırısına ilişkin açıklama: Provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz!

SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP saldırısına ilişkin açıklama: Provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz!

Son dakika haberi... Onur Gencer tarafından HDP İzmir il binasına yapılan ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir." dedi.

SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP saldırısına ilişkin açıklama: Provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz!

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı ve cinayeti lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsaade etmeyecektir."

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! İzmir'deki HDP il binasına saldırı: Kurşunladı, ateşe verdi! Saldırıda Deniz Poyraz hayatını kaybetti!

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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