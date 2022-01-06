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  3. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kazakistan açıklaması: Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kazakistan açıklaması: Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'da yaşananlara ilişkin olarak," Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir." dedi.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kazakistan açıklaması: Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir.

Kazakistan’daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok Türkiye’yi sevindirecektir."

KAZAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Tüm dünyanın gözü Kazakistan'a çevrildi. Ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı başlayan protesto gösterilerinin ülke geneline yayılmasının ardından güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmiş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmişti. Yaşananlar bununla da kalmazken göstericiler Almati'de kamu binalarını işgal etmeye kalkıştı. Kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocu hayatını kaybetti. Ayrıca bazı protestocuların da güvenlik güçlerini gözaltına aldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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