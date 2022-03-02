Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Montrö açıklaması! "Montrö’nün savaş hükümleri neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Montrö anlaşmasına vurgu yapan Çelik, gündeme dair durumları değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü, "Meşru egemen devletin egemenlik haklarının gasp edilmesine karşıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün hedef alınmasına karşıyız." ifadelerini kullandı. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN HEDEF ALINMASINA KARŞIYIZ"

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün hedef alınmasına karşı olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ile ilgili yoğun bir mesaisi var. Bugün de görüşmeler olacak. Haksız girişimlere sonuna kadar karşıyız. Tarafımız prensiplere dayanıyor. Meşru egemen devletin egemenlik haklarının gasp edilmesine karşıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün hedef alınmasına karşıyız." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'daki Rusya saldırısı ile ilgili olarak AK Partili Çelik, Türkiye'nin diplomatik açıdan anahtar ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin diplomatik olarak anahtar olmasının altı çizilmiştir. Buna destek verilmediğini görüyoruz. Türkiye'nin bütün taraflarla konuşabildiğini ifade ediyorlar. Barış için müttefiklerimiz Türkiye'ye destek vermediğini görüyoruz. Biz hem batı ile hem doğu ile görüşebilen bir ülkeyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki marjinal grupların, Ukraynalı göçmenler ile ilgili olarak çirkin yaklaşımlarda bulunduğuna ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, "Cumhurbaşkanımız işgale ve darbeye karşıyız derken ne Ukrayna’nın ne de Rusya’nın zarar görmesini istemeyiz diyor. Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleri ateşkesin sağlanmasına yöneliktir. Şimdiye kadar Türkiye BM kararlarına katılmıştır. Türkiye bunu kendi açısından değerlendirecektir.

Bizim ülkemizde de marjinal gruplar Ukraynalı göçmenler ile ilgili olarak ahlaksız yaklaşımlarda bulunuyor. Herkesin üslübuna dikkat etmesinde büyük fayda var.

Rusya’nın müzakere masasına oyalama masası olarak görmeyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

MONTRÖ ANLAŞMASI VURGUSU

Montrö anlaşmasına da vurgu yapan Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti kurumları bunu savaş olarak tanımladı. Montrö’nün savaş hükümleri neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır. Türkiye savaşı derinleştirecek tutum içine girmeyecektir." dedi.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşları için de durumu yakından takip ettiklerini belirten AK Parti sözcüsü Çelik, "Vatandaşlarımızdan büyükelçiliğin açıklamalarını takip etmesini rica ediyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

AB'ye üyelik sürecine ilişkin "Türkiye tarihi boyunca bir tarafıyla Avrupa devletidir. AB’deki muhataplarımızın hakkıyla değerlendiremediğini gördük.

Bugün AB ülkesi olan pek çok ülkeden daha çok kriterleri gerçekleştirmiş durumdayız. Türkiye ile fasıl açmayı bile müzakere konusu yapıyorlar. Bugün hangi kriteri getirseler getirsinler Türkiye bunu birkaç ay içerisinde gerçekleştirebilecektir." ifadelerine yer veren Çelik, Türkiye'nin AB'ye üye olan ülkelerden daha çok kriteri barındırdığına dikkat çekti.

TÜRKİYE - NATO İLİŞKİLERİ

Konuşmasında Türkiye ve NATO ilişkisine de yer veren Çelik, "Birkaç sene önce bazı ülkeler Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak istiyordu. NATO, Türkiye’siz olmaz. Türkiye NATO'da kilit ülkedir. Gerçeklerle tanışmanız için ağır bir insani kriz mi çıkması gerekiyor.



Barışa katkı vermeye bütün kurumlarımız açık. Ukrayna etkisi olabilecek ülkelere mesaj gönderiyor. Türkiye’nin birikimi barış için önemli rol oynayacaktır." şeklinde konuştu.

CHP'YE ATIFTA BULUNDU

CHP'ye de tepkisini belli eden AK Parti Sözcüsü, "Cumhuriyet Halk Partisi yakın bölgemizdeki savaş hakkında keşke kulak kabartılacak birtakım önerilerde bulunsa. Onun yerine kendi hükümetini hedef alan açıklamalarda bulunuyor." dedi.