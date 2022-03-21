Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yaşlılarımıza yönelik pek çok desteklediği kampanya vardır. Bu bizim için çok önemli bir konudur. Hükümetimiz tarafından hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi, onlara yönelik yeni modellerin geliştirilmesi önemli bir yol haritasıdır. Evde gündüz bakım alabilecekleri hizmeti hayata geçirmiştik. Bu yöndeki adımlarımız devam ediyor. Sosyal güvencesi olsun olmasın, yaşlılarımızın bakım altına alınması güvence altına alınmıştır.

"İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE KONUSU DÜNYA SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN BİR KONU"

Yeni Zelanda'daki saldırı döneminde Türkiye İİT dönem başkanıydı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Dışişleri Bakanları toplanmıştı. İslamofobiyle mücadele konusu, küresel barışı, dünya sistemini ilgilendiren bir konu haline geldi. İİT'de alınan karardan sonra Türkiye Pakistan'la birlikte, bunun BM kararına dönüşmesi için çaba sarf ediyordu. Bunun iyi stratejilerle desteklenmesi, güçlü yasalarla desteklenmesi konusunda takipçisi olacağımızı söylemek isterim.

Bunlar iç içe geçmiş bir strateji çerçevesinde İslam düşmanlığı, göçmen ve yabancı düşmanlığını yerleştiriyorlar. İnsan haklarını esir almaya çalışıyorlar.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AK PARTİ SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR TAÇTIR"

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taçtır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabildiğini gösterir. Türkiye'nin nasıl stratejik bir konuma geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Milletimizin demokrasimize verdiği büyük destek, bu çerçevede büyük eserlere imza atılmasına izin veriyor. Bunları eleştirenler oluyor. Normal olarak hayatlarında hiçbir şeye imza atmayanların, bu eser siyasetine düşmanlık etmelerini bir kez daha gördük.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ

Ukrayna krizi MYK'mızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'ya katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenskiy ile görüşüyor. 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin yürüttüğü politikanın güvenilir bir politika olduğunu herkes ifade ediyor. Amacımız kalıcı ateşkesin sağlanması. 6 madde üzerinde konuşuluyor. Kritik siyasi konularda Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'nin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, bu konuda Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olabileceğini ifade etti.

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Vatandaşlarımız büyük bir oranda ülkeden tahliye edildi. Vatandaşlarımız en zor bölgelerde bile yalnız bırakılmadı.

"TÜRKİYE'NİN AÇTIĞI DİPLOMATİK HAT HERKESE UMUT OLDU"

NATO'nun Ukrayna konusundaki açıklamaları başta olmak üzere diplomasinin sesi pek duyulmuyordu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, taraflarla diyaloğunu yoğun bir şekilde tutması... Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu. Bu diplomasi zeminine güçlü destek vermesi gerekildiği konusunda tarihi fırsatı kaçırdılar. Şimdi gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi takdirle karşılanıyor.

Diplomasiye güç vermek herkesin görevi olmalıdır.

"ADANA'DAKİ POLİS MÜDAHALESİ: ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Orantısız güç kullanılması hiçbir zaman kabul edilemez. Olaylar yaşandıktan sonra İçişleri Bakanlığımız, Valiliğimiz gerekli açıklamaları yapmıştır. Bu olayları 28 Şubat'a benzetmekte sistematik bir yalan ve iftira kampanyasıdır. "Orantısız güç kullanımı hükümetin politikasıdır" demek tam bir hezeyan. Topyekün emniyeti izan eden yaklaşımlar var bunları da reddediyoruz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bu tip çalışmalar, hangi takvimle gerçekleşir? Hangi zeminde gerçekleşir? Bu ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin hayat koşullarının karşısında bulunduğu durum, bunların sürekli olarak korunması, kollanması ve durumlarının iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi bizim her zaman gündemimizdedir. Ama bahsettiğiniz şekilde şu şekilde bir düzenleme yapılacak, şu takvimle bir düzenleme yapılacak deme noktasında değilim. Uygun koşullar oluştuğu zaman ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır."