Son dakika | AK Parti'den 11 partiye Türkiye'nin Yüzyılı daveti! Üç parti çağrılmadı

Son dakika... AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla "Türkiye'nin Yüzyılı" tanıtım toplantısı düzenleyecek. Toplantıda AK Parti'nin 2023 yılı vizyonunu açıklanacak. 28 Ekim Cuma günü saat 16.00'da başlayacak toplantı öncesi AK Parti'den önemli bir adım geldi.
AK Parti muhalefetin de aralarında olduğu 11 partinin genel başkanını programa davet etti. HDP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise toplantıya davet edilmedi.
İŞTE DAVET EDİLEN PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Saadet Partisi
Hür Dava Partisi
Büyük Birlik Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Anavatan Partisi
İYİ Parti
Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu