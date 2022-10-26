Son dakika | AK Parti'den 11 partiye Türkiye'nin Yüzyılı daveti! Üç parti çağrılmadı

Son dakika... AK Parti, Türkiye'nin Yüzyılı tanıtım toplantısına muhalefetin de aralarında olduğu 11 partinin genel başkanını davet etti. Üç partiye ise davet gitmedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | AK Parti'den 11 partiye Türkiye'nin Yüzyılı daveti! Üç parti çağrılmadı

Son dakika... AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla "Türkiye'nin Yüzyılı" tanıtım toplantısı düzenleyecek. Toplantıda AK Parti'nin 2023 yılı vizyonunu açıklanacak. 28 Ekim Cuma günü saat 16.00'da başlayacak toplantı öncesi AK Parti'den önemli bir adım geldi.

AK Parti muhalefetin de aralarında olduğu 11 partinin genel başkanını programa davet etti. HDP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise toplantıya davet edilmedi.

Son dakika | AK Parti'den 11 partiye Türkiye'nin Yüzyılı daveti! Üç parti çağrılmadı

İŞTE DAVET EDİLEN PARTİLER

Milliyetçi Hareket Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Saadet Partisi

Hür Dava Partisi

Büyük Birlik Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Anavatan Partisi

İYİ Parti

Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu

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