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  3. SON DAKİKA! AK Parti'den flaş kanun teklifi: Turizmde devrim hedefi!

SON DAKİKA! AK Parti'den flaş kanun teklifi: Turizmde devrim hedefi!

Son dakika haberi... AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması ve diğer alanlar için yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu.

SON DAKİKA! AK Parti'den flaş kanun teklifi: Turizmde devrim hedefi!

Son dakika haberi... AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.


AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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